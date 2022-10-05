На своей странице в Instagram Дурнев разместил эмоциональный пост, в котором рассказал о поисках "зрады" среди украинцев.

"Уважаемые, охота на ведьм объявляется закрытой 🧙 Люди иногда хотят «зрады». Почувствовать ее, посмаковать, обсудить, увеличить собственный приоритет на фоне неправых. И нас за это тяжело наказывать, мы же люди – совсем неидеальны и с выходками. Но сегодня свои желания нужно анализировать и фильтровать. Не наврежу ли я другим и стране? Не сделаю ли хуже из-за собственных комплексов? Так называемая «охота на ведьм» чувствуется уже сейчас. Люди разделяют друг друга на «добрых» и «плохих» украинцев", – пишет ведущий.

По мнению Алексея, после победы это будет происодить еще сильнее.

"Найдутся идиоты, которые будут обвинять тех, кто уехал за границу и выкладывал сторис с испанских дискотек. Или наоборот будут поливать грязью тех, кто был вынужден остаться в оккупации и брать пищу из рук врага и приспосабливаться к такой жизни. Будут и те, кто вспомнит, как во Львове сутки в квартире стоили три мешочка серебра.Некоторые начнут поиск тех, кто мало донатил или мало воевал. Часть людей, которые перешли на украинский, начнут долбить тех, кто нет. Найдутся и те, кто будет осуждать женщин, расставшихся с мужчинами из-за расстояния и разлуки", — считает блогер.

Дурнев подчеркнул, что, пережив такую ​​великую трагедию вместе, мы должны объединиться и понять, что враг у нас один.

"Вы должны понимать: наша победа и восстановление наших территорий в границах 1991 года не означает нашу ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ. Пока у нас под боком существует е**нутый сосед с ядерным оружием в кармане, мы не можем чувствовать себя в покое. россияне не оставят попыток нас расшатать и захватить.Все эти претензии к украинцам будут работать в пользу рф.Итак, если вы настоящий украинец, то у вас большое сердце, умеете прощать, помогать и любить.Вы понимаете важность единства.Вы не станете травить собственный народ, потому что, согласитесь, большинство украинцев максимально достойно показали себя в этой сложной ситуации", - отметил Алексей.

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