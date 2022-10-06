Как сообщает Politeka.net, солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая продолжает путешествовать по миру и давать благотворительные концерты, чтобы помочь Украине. Недавно она побывала в Украине и спела вместе с маленькой украинкой. Видео певица поделилась на своей странице в Instagram.

"На видео — наше совместное выступление с замечательной Машей Даниловой в телемарафоне, целью которого стал сбор средств для детей, пострадавших в результате войны", - уточнила солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая.

Вместе они спели песню "I Am Not Ok" группы "KAZKA". Композиция исполняется на украинском и английском языках. В песне Александра И Маша вспоминают события 24 февраля и призывают неравнодушных во всех странах сделать все, что от них зависит, чтобы над Украиной закрыли небо. Кроме того, они просят молится за Украину и не забывать, что тут война.

"Хочу, чтобы у всех детей все было окей. Такое понятное желание и базовое право жить в мире, заниматься рутинными делами и планировать будущее", - добавила в подписи к видео Александра Зарицкая.

Пользователи сети отметили в комментариях, что выступление пришлось им по душе: "Это было очень круто! Спасибо", "Очень трогательно", "Мощное выступление", "Вы обе просто умнички".

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.

Также Politeka писала, что KAZKA после скандального выступления на фестивале с россиянами показала новое видео.

Как Politeka сообщала, KAZKA после жесткой критики украинцев засветилась на фестивале, где выступят русские.