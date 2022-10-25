Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила очаровательное фото и поделилась важным советом по тренировкам.

Как видно, на новой фотографии Марина запечатлена в просторной светлой комнате, она присела на стул в изящной позе и с улыбкой смотрит в объектив. Перед камерой она пояивлась в укороченных джинсах и белоснежной блузе, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Боржемская написала: "Сколько времени вы уделяете тренировкам в день или неделю? Снова не выполнили тренировку? Вы ведь не переносите прием пищи на следующую неделю? Вот с тренировкой так поступать не нужно. Физические нагрузки нам необходимы. Особенно тем, у кого малоподвижный образ жизни. Возьмите за правило тренироваться хотя бы несколько раз в неделю, и ваше тело скажет вам спасибо. Также вы станете здоровее, выносливее и сильнее! А сколько времени вы выделяете для тренировок в неделю?".

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