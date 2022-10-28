Лидер украинской группы "Без обмежень" Сергей Танчинец рассказал, что когда россия напала на Украину, то он не мог больше заниматься творчеством. Он решил стать водителем. Во время интервью для программы "ЖВЛ" музыкант рассказал, почему стал водителем в начале полномасштабной войны.

По его словам, в первые месяцы полномасштабной войны он не мог сосредоточиться на музыке и хотел быть полезным для украинцев, эвакуировавшихся из Киева и Киевской области, убегая от обстрелов. Поэтому Сергей Танчинец эвакуировал желающих в Мукачево Закарпатской области.

"Сначала я даже не включал радио в авто. Я не чувствовал себя музыкантом. Сначала я просто был водителем. Я понимал, что у нас есть туровой бус "Без обмежень" и мы можем отвезти груз. 17-18 раз мы ехали из Мукачево в Киев и обратно. Первая поездка была очень сложной, ведь длилась 20 часов", – вспомнил лидер украинской группы "Без обмежень".

В частности, несмотря на десятки блокпостов и пробок, Танчинец добросовестно помогал украинцам. По дороге он людей выслушивал и поддерживал.

"Обратно мы увозили людей, которые хотели уехать из Киева. Мы ехали от войны и понятно, что люди в подавленном состоянии. Поэтому какая-то психологическая поддержка была", - сказал лидер группы.

Напомним, солист группы "Без обмежень" упал на сцене, кадры попали в Сеть.

Как Politeka сообщала, лидер группы "Без Обмежень" посоветовал следить за словами, говоря о конфликте с РФ.

Также Politeka писала, что лидер группы "Без Обмежень" Танчинец возмутился поведению украинцев.