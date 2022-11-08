Джамала призналась, что сама не ожидала, что украинцы в шестой раз позволят ей решать судьбу вокалистов на отборе на песенный конкурс.

Впервые в истории Нацотбора на "Евровидение" жюри выбирали украинцы. Среди лидеров народного голосования: фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя, фронтвумен рок-группы The HARDKISS Юлия Санина и певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала. В интервью для "Сніданку з 1+1" она прокомментировала свою победу в голосовании.

Джамала призналась, что сама не ожидала, что украинцы в шестой раз позволят ей решать судьбу вокалистов на отборе на песенный конкурс.

"Позвонил по телефону Дима Шуров, который является музыкальным продюсером нынешнего нацотбора, поздравил. И для меня это большая ответственность. Из соцсетей я узнала, что уже в шестой раз буду сидеть в жюри нацотбора. Я не ожидала и не планировала, что это будет так долго. Мы, кстати, с Юлей Саниной уже пообщались по конкурсу, с Тополей – еще нет", — поделилась Джамала.

Относительно участия в польских "Танцах со звездами" и победы в проекте, исполнительница отметила, что не имела такой цели, а стремилась использовать любую возможность говорить о Украине и собрать средства на помощь нашей стране.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.