Впервые в истории Нацотбора на "Евровидение" жюри выбирали украинцы. Среди лидеров народного голосования: фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя, фронтвумен рок-группы The HARDKISS Юлия Санина и певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала. В интервью для "Сніданку з 1+1" она прокомментировала свою победу в голосовании.
Джамала призналась, что сама не ожидала, что украинцы в шестой раз позволят ей решать судьбу вокалистов на отборе на песенный конкурс.
"Позвонил по телефону Дима Шуров, который является музыкальным продюсером нынешнего нацотбора, поздравил. И для меня это большая ответственность. Из соцсетей я узнала, что уже в шестой раз буду сидеть в жюри нацотбора. Я не ожидала и не планировала, что это будет так долго. Мы, кстати, с Юлей Саниной уже пообщались по конкурсу, с Тополей – еще нет", — поделилась Джамала.
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Относительно участия в польских "Танцах со звездами" и победы в проекте, исполнительница отметила, что не имела такой цели, а стремилась использовать любую возможность говорить о Украине и собрать средства на помощь нашей стране.
Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".
Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.
Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.