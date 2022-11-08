Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист взбудоражил фанатов новыми фото со сцены и рассказал о работе в спектакле "Эмигранты".

На одном из фото Тарас позирует в джинсовой куртке на голый торс, он приложил руку к лицу и игриво смотрит в камеру. На второй фотографии Цымбалюк в необычном халате с меховым воротником позирует на сцене с еще одним мужчиной, он положил ему руки на плечи.

В подписи к публикации Цымбалюк написал: "Спектакль "Эмигранты" поставлен однозначно только по мотивам пьесы великого поляка – Славомира Мрожека. Мы многое изменили. Материал прошел через параллель нашего украинского нелегкого времени, также прокрутился через вектор видения нашего юмора… и, как результат, это трагикомедия, которая вышла только "по мотивам" известной пьесы. Наши персонажи – прекрасный пример разных представителей человечества. Один циничный, умный, умел наслаждаться жизнью. Другой прет прямо, его зашоренность ему кажется нормой. У каждого свой оптимизм, и у каждого своя правда. Герои очень схожи и, в то же время, полностью полярные. Знаете, так бывает. С каждым спектаклем я ловлю себя на мысли, что начинаю ловить, нашумевший среди коллег-театралов актерский сценический кайф".

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