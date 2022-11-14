Артистка Анна Тринчер рассказала, что раньше у нее такие приступы были, но не настолько сильные, как в этот раз.

Как сообщает Politeka.net, 21-летняя украинская актриса и певица Анна Тринчер, которая недавно начала терять подписчиков из-за опубликованного снимка УЗД, рассказала поклонникам об ужасном приступе панической атаки, который произошел с ней. Своим рассказом она поделилась в своих Instagram-Stories.

Артистка рассказала, что раньше у нее такие приступы были, но не настолько сильные, как в этот раз. Кроме того, Анна Тринчер уточнила из-за чего у нее произошел этот панический приступ.

"Вчера у меня произошел ужасный приступ панической атаки. Он был самым ужасным за всю мою жизнь. Меня колбасило около 20 минут непрерывно. Ничего не помогало, не работало то, что успокаивало раньше. А все началось с того, что я забыла капли в нос и мне показалось, что я задыхаюсь", — рассказала певица Анна Тринчер.

Анна Тринчер поделилась, что в этот непростой момент рядом с ней был ее муж Александр Волошин. Именно он смог ей помочь и успокоить ее. Также он уговорил ее записать видео и рассказать о своей проблеме, в надежде, что кто-то компетентный сумеет ей дать совет.

Также артистка попросила у поклонников поделиться, были ли у них такие же проблемы, как у нее.

Напомним, Анна Тринчер перед свадьбой сверкнула упругими прелестями, видео.

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