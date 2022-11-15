Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новую фотосессию, которую устроила в школе, и порекомендовала это заведение поклонникам. Правда, не все оценили такие советы из-за цены.
На новых фотографиях Наталка запечатлена в разных локациях этой школы. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней укороченные светлые джинсы, белые ботинки и модный светлый френч, который добавил образу романтичности. Волосы актрисы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.
В подписи к публикации Денисенко рассказала о школе, в которой побывала: "Безопасность детей во время учебы сейчас, наверное, самый актуальный вопрос для родителей. Я познакомилась с… еще летом, ходила по коридорам и скучала, что эта школа не возле нашего дома, потому что там идеально абсолютно все! Особенно – просторное и надежное укрытие, где продолжаются уроки во время воздушной тревоги".
Пользователи тут же принялись обсуждать новые фото Наталки: "Спасибо за рекомендацию", "После школ в Европе, я так скучаю по нашей школе в Киеве. Еще говорят, что в Украине плохой уровень образования. Я бы сказала лучший", "Школа для простых среднестатистических людей", "Очень интересно посмотреть на цены обучения. Где их можно увидеть?", "Наташка, какая ты красивая", "Государственные должны быть на таком же уровне, если уж в Европу собираемся", "Наша красотка", "Шикарная".
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Скандал в Укрзализныце: бойца ВСУ заставили ехать 7 часов стоя в тамбуре, потому что "от него плохо пахнет"
Полякова эмоционально отреагировала на возвращение Кароль в "Голос країни": "Видите, какой у меня..."
Потапа, который недавно вернулся в Украину, засняли в Берлине: "Гоп, ца-ца!"
Мишель Андраде после разрыва с Потапом призналась, как изменилась ее жизнь: "Раньше они со мной..."
Напомним, Каменских в вышиванке показала украинцам, почему ей есть чем гордиться: "Я действительно считаю...".
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич в романтичном образе изумила видом после смены стиля: "Француженка Злата".
Также Politeka писала, что Джамала появилась на улицах Польши, поразив естественной красотой: "Есть люди, которые без косметики красивые".