Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новую фотосессию, которую устроила в школе, и порекомендовала это заведение поклонникам. Правда, не все оценили такие советы из-за цены.

На новых фотографиях Наталка запечатлена в разных локациях этой школы. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней укороченные светлые джинсы, белые ботинки и модный светлый френч, который добавил образу романтичности. Волосы актрисы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Денисенко рассказала о школе, в которой побывала: "Безопасность детей во время учебы сейчас, наверное, самый актуальный вопрос для родителей. Я познакомилась с… еще летом, ходила по коридорам и скучала, что эта школа не возле нашего дома, потому что там идеально абсолютно все! Особенно – просторное и надежное укрытие, где продолжаются уроки во время воздушной тревоги".

Пользователи тут же принялись обсуждать новые фото Наталки: "Спасибо за рекомендацию", "После школ в Европе, я так скучаю по нашей школе в Киеве. Еще говорят, что в Украине плохой уровень образования. Я бы сказала лучший", "Школа для простых среднестатистических людей", "Очень интересно посмотреть на цены обучения. Где их можно увидеть?", "Наташка, какая ты красивая", "Государственные должны быть на таком же уровне, если уж в Европу собираемся", "Наша красотка", "Шикарная".

Напомним, Каменских в вышиванке показала украинцам, почему ей есть чем гордиться: "Я действительно считаю...".

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