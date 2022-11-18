Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры со съемок клипа.

Как оказалось, Наталка вместе с известным артистом Павлом Зибровым снялись в клипе певицы Анны Тринчер. Также в видеоработе Аня задействовала новоиспеченного мужа Александра Волошина. На фото, которые показала Денисенко, ее можно увидеть в образе из клипа в объятиях Зиброва. Также она показала милое фото Тринчер с ее возлюбленным.

В подписи к публикации Наталка написала: "У нас сегодня премьера чувственного трека @annatrincher_official "Зай". Когда я впервые услышала песню, я просто рыдала, настолько она затрагивает все струны души… Потому что я знаю, как это больно – хотеть домой и не иметь возможности вернуться! Клип получился очень душевный и даже веселый, потому что именно с таким настроением мы его снимали! Смотрите ссылку в стороне и в шапке профиля. @annatrincher_official. Благодарю всех за возможность быть частицей такой замечательной работы".

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