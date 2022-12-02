Как сообщает Politeka.net, украинская певица Елена Тополя, более известная под псевдонимом Alyosha, показала неожиданный талант, которым обладает. Так, знаменитость удивила подписчиков в Инстаграм нарисованной самостоятельно картиной. Причем сделала артистка это не красками или карандашами, а кофе.

Знаменитая певица Alyosha не только показала чарующий рисунок, но также посоветовала украинцам заняться рисованием, ведь это занятие очень хорошо отвлекает.

На изображении можно увидеть нежные пионы, выполненные в светло-коричневом оттенке.

"Друзья, чем занимаетесь, когда нет света? Может, для кого-то это время показало новые таланты, о которых раньше не догадывались? Это рисунок кофе, очень удобно – пьешь и рисуешь", – прокомментировала свое творчество Елена Тополя.

В комментариях пользователи сети похвалили талант исполнительницы Alyosha и делились, что делают в то время, когда отключают свет: "Вы очень хорошо рисуете! Мы тоже рисуем с детьми, но раскраски, иногда решаем пазлы в детских журналах все вместе", "Какой красивый рисунок! Отсутствие света для детей. Идут настольные игры, отличные разговоры и много смеха", "Очень мило. немного размыто, но глубоко", "Рисунок просто супер".

Напомним, Alyosha восхитила редким фото их с Тарасом Тополей сыном-именником.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" узнал о желании жены Alyosha пойти на фронт.

Также Politeka писала, Alyosha рассказала о самом тяжелом выступлении во время вторжения.