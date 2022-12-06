Солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая в Instastories сообщила, что воздушная тревога застала ее в пути на съемку.

Как сообщает Politeka.net, 5 декабря, оккупанты нанесли очередной массированный ракетный обстрел по территории Украины. Воздушная тревога продолжалась три часа. У группы "KAZKA" в это время была запланирована съемка. Солистка коллектива Александра Зарицкая на своей странице в Инстаграм покаказала импровизированный концерт в бомбоубежище.

Солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая в Instastories сообщила, что воздушная тревога застала ее в пути на съемку. Певица взяла с собой домашнего питомца, собаку Эффи.

Компанию Александре в бомбоубежище составил певец Дмитрий Монатик и исполнительница Roxolana. Знаменитости не теряли настрой и поддерживали друг друга в то время, как оккупанты наносили массированный ракетный обстрел.

"Что по вип-укрытиям этого города? Спасаемся песнями, чтобы не беспокоиться. Откладываем дела, чтобы быть в безопасности. Спасибо всем-всем, кто нас защищает. А сегодня еще и поздравляем волонтеров, ежедневно прилагающих супергеройские усилия ради нашей победы", - рассказала Александра Зарицкая.

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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