Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милые фото и рассказала о другой стороне своей актерской работы.
Как известно, Наталка кроме съемок в кино и сериалах, а также игры на сцене театра, занимается еще и дубляжем. Так, в этот раз звезда показала кадры из студии звукозаписи и рассказала о работе над дубляжем мультика. Судя по снимкам, Наталка очень ответственно подошла к этой работе и выкладывалась по всей программе. Даже голос пришлось изменить, как рассказала актриса.
В подписи к публикации Денисенко написала: "Все знают насколько сильно я люблю эту, другую сторону актерской профессии – дублирование мультфильмов. Но тут получила еще большее удовольствие, ведь надо было изрядно поработать над говором и изменить голос, потому что Златка – девушка не простая. Теперь даже не знаю, узнаете ли мое исполнение, завтра покажу вам трейлер, и вы все поймете. Приглашаю всех к просмотру".
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