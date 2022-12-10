Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милые фото и рассказала о другой стороне своей актерской работы.

Как известно, Наталка кроме съемок в кино и сериалах, а также игры на сцене театра, занимается еще и дубляжем. Так, в этот раз звезда показала кадры из студии звукозаписи и рассказала о работе над дубляжем мультика. Судя по снимкам, Наталка очень ответственно подошла к этой работе и выкладывалась по всей программе. Даже голос пришлось изменить, как рассказала актриса.

В подписи к публикации Денисенко написала: "Все знают насколько сильно я люблю эту, другую сторону актерской профессии – дублирование мультфильмов. Но тут получила еще большее удовольствие, ведь надо было изрядно поработать над говором и изменить голос, потому что Златка – девушка не простая. Теперь даже не знаю, узнаете ли мое исполнение, завтра покажу вам трейлер, и вы все поймете. Приглашаю всех к просмотру".

Напомним, "Я разбита и расстроена": "Холостячка" Огневич неожиданно обратилась к украинцам за поддержкой.

Как сообщала Politeka, "Сила в губах": Даша Ульянова показала, как выглядела до "Холостяка" и популярности.

Также Politeka писала, что "Всегда была рядом": TAYANNA похвасталась зимним образом и рассказала об особенном человеке.