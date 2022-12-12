Тем не менее, не стоит забывать о здоровье, а также возможности заменить вредный ингредиент на более здоровый в своих привычных блюдах. Так, для заправки в салате можно использовать не майонез, а полезный и вкусный соус, сделанный дома.
Рецепт недавно был представлен в личном блоге в Инстаграм на страницк cook_with_me_at_home.
«Если вы любитель пикантной остроты, этот рецепт точно не оставит вас безразличными», – пишут в комментарии к представленному рецепту соуса и салата, для которого вам понадобится:
- огурцы – 5 шт.
- помидоры черри – 500 г
- красный лук – 1 шт.
- зелень: укроп, кинза – по 1/2 пучка.
Для соуса понадобятся такие составляющие:
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
В Херсоне мужчина набросился на бойцов ВСУ: "Не знал об освобождении города от оккупации"
Елена Зеленская высказалась о своих родственниках из россии: "Я думаю, что такие отношения..."
Переехали дважды: несчастный случай всколыхнул Львовщину, кадры с места
Пошли гулять и не вернулись: маленьких украинцев Даниила и Георгия ищут уже почти месяц
- перец чили – 1/2 шт.
- чеснок – 3-4 зуб.
- орехи – 70 г
- сметана – 4 ст. л.
- яблочный уксус – 2 ст. л.
- соль – по вкусу.
Рецепт приготовления:
Огурцы почистить от кожуры и нарезать пополам, после полукольцами, помидоры разрезают по полам (черри небольшие, поэтому мельче резать не надо). Лук резать полукольцами, а зелень измельчить ножом. Далее следует уложить все в одну посудину.
Из перца чили достать семена, а ингредиенты для самого соуса измельчить в блендере.
Для соуса не забудьте вытащить семена из перца чили. Все ингредиенты для соуса нужно перебить в блендере, чтобы максимально их измельчить. Полученную смесь добавить к салату.
Сам приготовленный майонез способен заменить покупной.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт необычного пирога: как из "Отчаянных домохозяек"
А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, чем его поразили украинцы в условиях блэкаута