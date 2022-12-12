Несмотря на тяжелое положение в стране, праздновать важные для близких друзей и семьи события остается некоторой традицией, пусть даже в более скромном варианте.

Тем не менее, не стоит забывать о здоровье, а также возможности заменить вредный ингредиент на более здоровый в своих привычных блюдах. Так, для заправки в салате можно использовать не майонез, а полезный и вкусный соус, сделанный дома.

Рецепт недавно был представлен в личном блоге в Инстаграм на страницк cook_with_me_at_home.

«Если вы любитель пикантной остроты, этот рецепт точно не оставит вас безразличными», – пишут в комментарии к представленному рецепту соуса и салата, для которого вам понадобится:

огурцы – 5 шт.

помидоры черри – 500 г

красный лук – 1 шт.

зелень: укроп, кинза – по 1/2 пучка.

Для соуса понадобятся такие составляющие:

перец чили – 1/2 шт.

чеснок – 3-4 зуб.

орехи – 70 г

сметана – 4 ст. л.

яблочный уксус – 2 ст. л.

соль – по вкусу.

Рецепт приготовления:

Огурцы почистить от кожуры и нарезать пополам, после полукольцами, помидоры разрезают по полам (черри небольшие, поэтому мельче резать не надо). Лук резать полукольцами, а зелень измельчить ножом. Далее следует уложить все в одну посудину.

Из перца чили достать семена, а ингредиенты для самого соуса измельчить в блендере.

Для соуса не забудьте вытащить семена из перца чили. Все ингредиенты для соуса нужно перебить в блендере, чтобы максимально их измельчить. Полученную смесь добавить к салату.

Сам приготовленный майонез способен заменить покупной.

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