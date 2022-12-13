Как пишет Politeka.net, Ани Лорак - известная российская певица, которая имеет украинские корни. При этом звезда предпочитает молчать о войне в Украине и практически никак не комментирует ее. Не забывает Лорак и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Лорак показала, как проводит время со специалистом по медитации.

"Именно в промежутке между каждым вдохом и выдохом, которые я делаю, глубокая боль и горе, которые я испытываю за все семьи, которые сейчас страдают, исчезают на несколько секунд...", - написала Лорак.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Женщина без совести и чести", "Нет, к сожалению, одним воздухом мы уже с вами не будем дышать и после… никогда", "Боль по отношению к украинским семьям, я надеюсь? Не бойтесь об этом говорить громко", "Ты уже свой выбор сделала, ты не с украинцами!!!", "А почему выехала с любимой россии?", "Смешно смотреть! Приезжай в Украину и посиди под тревогой, без света и воды! А то, скорбит она под йогу".

Напомним, экс-муж запроданки Лорак Мурат поразил своей проукраинской позицией

А еще Politeka сообщала, что певец-путинист и друг Ани Лорак распсиховался на сцене и устроил драку

Также Politeka писала, что Ани Лорак жестко раскритиковали из-за новой публикации



