Певица Даша Астафьева решила опубликовать не только милые кадры со своими питомцами, но и поделиться полезной информацией с фанатами перед праздниками.
«А давайте сделаем этот пост полезным? Делитесь в комментариях праздничными уютными кинолентами) потому что я все никак не поправлюсь… Через пять дней болезни пересмотрела все фильмы из заметок.
Мои пушистые врачи настоятельно рекомендуют вам оставаться в безопасности и не болеть! От меня «Рождественская история»» - рассказала Даша.
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В сети принялись делиться своими любимыми кинолентами:
«Даша, поправляйся скорее♥️; Во время праздников пересматриваю За двумя зайцами, только на украинском; Все части Бриджит Джонс обязательно просматриваю под Новый год,;
Каждый год смотрю «Плохой Санта» и горя не знаю 🙌; "Пара на праздники", очень классная рождественская комедия 🔥; Я бы Вам порекомендовала мультики) Мне они очень поднимают настроение)))».
На своей странице в Instagram артистка также решила поговорить о том, как животные спасали украинцев во время войны.
"От себя расскажу, что мои Чича и Пеппа с начала всего ужаса были очень тревожные… но очень послушные) Когда мы ночевали в убежище, очень волновалась, чтобы мои собачки не доставляли проблем спавшим рядом людям и тем, кто ночевал с маленькими детьми…Но эти два пушистика стали настоящими героями и почетными развлекателями детишек!", — пишет Даша Астафьева.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.