Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева решила пообщаться с украинцами и опубликовала полезный пост.

Певица Даша Астафьева решила опубликовать не только милые кадры со своими питомцами, но и поделиться полезной информацией с фанатами перед праздниками.

«А давайте сделаем этот пост полезным? Делитесь в комментариях праздничными уютными кинолентами) потому что я все никак не поправлюсь… Через пять дней болезни пересмотрела все фильмы из заметок.

Мои пушистые врачи настоятельно рекомендуют вам оставаться в безопасности и не болеть! От меня «Рождественская история»» - рассказала Даша.

В сети принялись делиться своими любимыми кинолентами:

«Даша, поправляйся скорее♥️; Во время праздников пересматриваю За двумя зайцами, только на украинском; Все части Бриджит Джонс обязательно просматриваю под Новый год,;

Каждый год смотрю «Плохой Санта» и горя не знаю 🙌; "Пара на праздники", очень классная рождественская комедия 🔥; Я бы Вам порекомендовала мультики) Мне они очень поднимают настроение)))».

На своей странице в Instagram артистка также решила поговорить о том, как животные спасали украинцев во время войны.

"От себя расскажу, что мои Чича и Пеппа с начала всего ужаса были очень тревожные… но очень послушные) Когда мы ночевали в убежище, очень волновалась, чтобы мои собачки не доставляли проблем спавшим рядом людям и тем, кто ночевал с маленькими детьми…Но эти два пушистика стали настоящими героями и почетными развлекателями детишек!", — пишет Даша Астафьева.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.