Известная артистка Анна Саливанчук присоединилась к инициативе, показывая архивный кадр в леопардовой одежде. Как известно, многие ее коллеги уже поддержали движение #FreeTheLeopards.

Суть его в том, чтобы надеть что-то с леопардовым принтом, сделать фото, выложить в сеть с хештегом #freetheleopards. Затем следует объяснить фолловерам, почему необходимо поддержать этот флешмоб.

Дело в том, что как в Бундестаге 20 января Украине не согласовали поставки боевых танков Leopard 2, тысячи людей вышли на протест с требованием сделать это. Поэтому европейцы и украинцы объединились во флешмобе.

Настя Каменских, Леся Никитюк, Ольга Цибульская и другие артистки уже показали свои кадры с призывом поддержать страну. В стороне не осталась и Саливанчук.

Ранее по словам звезды, она даже запрещала себе плакать, чтобы не расслабляться.

«За каждой сильной женщиной скрывается слабая девочка, которая хочет, чтоб ее пожалели. Плач – одна из физиологических реакций человека, что сопровождает стресс. Как правило, возникает при сильном страхе, боли, печали, жалости, злости или радости.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.