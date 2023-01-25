Известная артистка Анна Саливанчук присоединилась к инициативе, показывая архивный кадр в леопардовой одежде. Как известно, многие ее коллеги уже поддержали движение #FreeTheLeopards.
Суть его в том, чтобы надеть что-то с леопардовым принтом, сделать фото, выложить в сеть с хештегом #freetheleopards. Затем следует объяснить фолловерам, почему необходимо поддержать этот флешмоб.
Дело в том, что как в Бундестаге 20 января Украине не согласовали поставки боевых танков Leopard 2, тысячи людей вышли на протест с требованием сделать это. Поэтому европейцы и украинцы объединились во флешмобе.
Настя Каменских, Леся Никитюк, Ольга Цибульская и другие артистки уже показали свои кадры с призывом поддержать страну. В стороне не осталась и Саливанчук.
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«За каждой сильной женщиной скрывается слабая девочка, которая хочет, чтоб ее пожалели. Плач – одна из физиологических реакций человека, что сопровождает стресс. Как правило, возникает при сильном страхе, боли, печали, жалости, злости или радости.
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