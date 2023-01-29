Шеф-повар решил рассказать украинцам о нескольких полезных советах. Хименес-Браво сам прошел нелегкий путь, поскольку долго пытался похудеть.

«Несколько советов для вашего здоровья. Я не диетолог или тренер, могу говорить только из личного опыта.

Первое, что вам необходимо, так это здоровое питание. Оно должно быть сбалансированным – сахар, жиры. Это все необходимо вашему организму, нельзя что-то полностью исключить.

Второе, активный образ жизни. Вы должны много двигаться, не обязательно ходить в спортзал, можно просто больше гулять пешком.

Третье, не нужно стыдить себя за свое тело. Конечно, я люблю свое тело и когда оно в спортивном состоянии. Но я никогда не критикую других, потому что каждое тело идеально» - признался Эктор.

Также ранее Эктор показал, как выглядел 5 лет назад, поделившись новым сторис в своем блоге. А после этого показал, как выглядит теперь, хвастаясь фигурой.

"В спорт я пошел, ибо у меня был лишний вес. Это не только плохо выглядело, но еще очень плохо вредило моему здоровью. Сейчас я в спорте более 5 лет. Мое самочувствие намного лучше, тело здоровое, ум свежий, энергии через край", - написал Эктор.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.