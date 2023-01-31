Популярная украинская певица и молодая мама MamaRika (Анастасия Кочетова), которая летом прошлого года родила сына Давида в браке с телеведущим Сергеем Середой, часто делится со своей аудиторией яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила забавное видео, в котором показала "боль" всех родителей.
Как оказалось, Настя решила повеселить фанатов, обыграв знакомую всем родителям ситуацию. Так, в ролике певица горько рыдает со словами: "Сижу реву, потому что мой сын скоро женится и переедет от меня". Затем она показывает маленького сына Давида, который мирно спит и до женитьбы ему еще очень далеко.
В подписи к публикации MamaRika написала: "Грамулька позитива. Отправь этот видос своей подруге". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Боже, как это жизненно, правда у меня на несколько месяцев старше".
"Не поверишь, и я периодически так реву, хотя моему 11 месяцев".
"Страшный сон каждой матери".
"Иногда тоже, как начну думать. Сыночек вырастет и уедет от меня, но ему сейчас 1 год 2 месяца, поэтому гоню эти мысли".
"Боже, это же обо мне".
"Хорошо, что я не одна такая".
"Чисто каждая мама мальчика сейчас вообразила себя и взглянула на малыша".
"А я пытаюсь представить, какой я буду свекровью. причем, какой я буду тёщей меня вообще не волнует".
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Уже не знают, с чего деньги драть": яйца в Украине будут продавать по-новому
ПриватБанк внезапно списал все деньги с карты клиентки: "Без моего ведома"
"Опомнитесь": решение известного ведущего усыновить ребенка всколыхнуло украинцев
Первые партии уже поступили: украинцам начали бесплатно раздавать лампочки, как и где их получить
Напомним, "Они не знают, кто мы": Христина Соловий рассказала, почему украинцев невозможно победить.
Как сообщала Politeka, "Ножки немного удивились": жена Бабкина показала, как впервые поставила на коньки маленького сына.
Также Politeka писала, что "Начинаем готовиться": Лобода в желтой панамке показала закулисье свое жизни, фото.