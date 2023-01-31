Популярная украинская певица и молодая мама MamaRika (Анастасия Кочетова), которая летом прошлого года родила сына Давида в браке с телеведущим Сергеем Середой, часто делится со своей аудиторией яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила забавное видео, в котором показала "боль" всех родителей.

Как оказалось, Настя решила повеселить фанатов, обыграв знакомую всем родителям ситуацию. Так, в ролике певица горько рыдает со словами: "Сижу реву, потому что мой сын скоро женится и переедет от меня". Затем она показывает маленького сына Давида, который мирно спит и до женитьбы ему еще очень далеко.

В подписи к публикации MamaRika написала: "Грамулька позитива. Отправь этот видос своей подруге". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Боже, как это жизненно, правда у меня на несколько месяцев старше".

"Не поверишь, и я периодически так реву, хотя моему 11 месяцев".

"Страшный сон каждой матери".

"Иногда тоже, как начну думать. Сыночек вырастет и уедет от меня, но ему сейчас 1 год 2 месяца, поэтому гоню эти мысли".

"Боже, это же обо мне".

"Хорошо, что я не одна такая".

"Чисто каждая мама мальчика сейчас вообразила себя и взглянула на малыша".

"А я пытаюсь представить, какой я буду свекровью. причем, какой я буду тёщей меня вообще не волнует".

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