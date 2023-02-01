На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова решила высказаться о здоровье, о важности тренировок и сама показала несколько полезных упражнений для фигуры и тела в целом. Пост Боржемская сопроводила небольшим видео.
«За последний год так много материальных вещей потеряли свою ценность, зато мы все еще осознали, что самое время – это, пожалуй, самое дорогое из того, что есть у каждого из нас. Он меняет все вокруг: наше окружение, мысли, взгляды, однако дает возможность даже в сегодняшних сложных условиях изменять мир и себя в нем ради жизни» - поделилась Боржемская.
Она отметила, что три недели – относительно небольшой промежуток времени, однако за это время по программе здорового питания и похудения можно получить большую пользу.
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Все могут измениться снаружи и изнутри, могут по-другому взглянуть на свою жизнь.
Также Марина посоветовала пять эффективных упражнений от боли в спине.
"Сидячая работа, малоподвижный образ жизни, отсутствие каких-либо физических нагрузок - могут стать причинами боли в пояснице, усталости спины и других, более серьезных проблем. Поэтому медлить и игнорировать сигналы организма не стоит. Предлагаю упражнения, которые помогут предупредить заболевания", – пишет Марина Боржемская.
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.