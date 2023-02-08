Популярная фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская высказалась о скандинавской ходьбе и почему ее следует начать.

Так, в этот раз Боржемская рассказала о том, что скандинавская ходьба - вид спорта, который подойдет людям всех возрастов и в любое время года. Эффективность такой ходьбы предусмотрена именно использованием палок.

«Какие же преимущества имеет скандинавская ходьба?

Ровная осанка благодаря ходьбе с палками. В настоящее время задействованы мышцы спины, рук, шеи, верхнего плечевого пояса.

Потеря лишнего веса. Скандинавская ходьба – это отличная кардио-тренировка. В общей сложности за час занятия можно потерять около 500 килокалорий.

Профилактика сердечных заболеваний. При скандинавской ходьбе увеличивается поглощение кислорода и стимулируется работа сердца.

Повышение газообмена в легких. С возрастом объем легких уменьшается.

Время на открытом воздухе и хорошее настроение. Вы можете заниматься этим видом спорта где-нибудь: на улице, в парке, в горах. Особенно полезна ходьба зимой» - делится Марина Боржемская в сети.

Украинцы также выразили свое мнение о занятиях:

«Я ходила на три занятия, я не смогла. Палки срываются, я спотыкаюсь, спина устает, надо иметь силу воли и физическую подготовку тоже; Практикую третью неделю, 5 км, каждый вечер 😍🔥;

Это крутой вид спорта, подходящий всем! Ведь не у всех есть потенциал к занятиям в зале».

Также на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова объяснила, как снизить уровень холестерина с помощью питания.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.