Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла героиню Женю в сериале "Сваты", радует аудиторию своими фотосессиями и шикарной фигурой. Анна не изнуряет себя диетами, и при этом всегда находится в прекрасной форме. Актриса не только занимается йогой, но и правильно питается.

В Инстаграм-Сториз артистка пообщалась с пользователями сети и раскрыла рецепт интересного блюда, которое готовится из кабачков и картошки.

Так, Анна Кошмал рассказала, что любит готовить деруны из картошки и кабачков, но не добавляет к блюду яйца. Все делается довольно быстро и просто.

Для приготовления дерунов вам понадобится:

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  • 1 кабачок
  • 4-5 штук картошки
  • 5-6 столовых ложек муки
  • 4 зубчика чеснока
  • соль и перец по вкусу
  • специи, которые вам нравятся

Украинская актриса Анна Кошмал отметила, что для начала вам нужно натереть картошку. Потом натереть кабачки и выжать из них лишнюю жидкость. Добавить муку, чеснок, соль, перец и специи. После этого хорошенько перемешать все и можно приступать к жарке, используя сухую сковороду.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.