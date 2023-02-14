Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла героиню Женю в сериале "Сваты", радует аудиторию своими фотосессиями и шикарной фигурой. Анна не изнуряет себя диетами, и при этом всегда находится в прекрасной форме. Актриса не только занимается йогой, но и правильно питается.
В Инстаграм-Сториз артистка пообщалась с пользователями сети и раскрыла рецепт интересного блюда, которое готовится из кабачков и картошки.
Так, Анна Кошмал рассказала, что любит готовить деруны из картошки и кабачков, но не добавляет к блюду яйца. Все делается довольно быстро и просто.
Для приготовления дерунов вам понадобится:
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- 1 кабачок
- 4-5 штук картошки
- 5-6 столовых ложек муки
- 4 зубчика чеснока
- соль и перец по вкусу
- специи, которые вам нравятся
Украинская актриса Анна Кошмал отметила, что для начала вам нужно натереть картошку. Потом натереть кабачки и выжать из них лишнюю жидкость. Добавить муку, чеснок, соль, перец и специи. После этого хорошенько перемешать все и можно приступать к жарке, используя сухую сковороду.
Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.
Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.
Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.