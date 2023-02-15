Музыкант Святослав Вакарчук пояснил, что на войне нет серых оттенков - все делиться на черное и белое. И здесь не может быть никаких компромиссов.

С первых дней полномасштабного вторжения рф Святослав Вакарчук ездит на фронт с творческой и гуманитарной миссией. За это время лидер группы "Океан Эльзы" несколько раз посетил Бахмут - одну из самых горячих точек войны. Во время интервью для "DW" артист рассказал, выступает ли он за бойкот российской культуры.

Музыкант пояснил, что на войне нет серых оттенков - все делиться на черное и белое. И здесь не может быть никаких компромиссов по отношению к тому, что кто-то вне политики: искусство или спорт - такого просто не бывает из-за войны.

По его словам, нужно бойкотировать тех кто молчит или поддерживает войну, и должны отвечать мировым осуждением.

"Вне политики нельзя быть, когда убивают людей, когда уничтожают дома, когда происходят страшные акты вандализма, терроризма... в таких городах, как Буча или юг Украины или то, что было сделано с Мариуполем. Нельзя просто говорить: я здесь ни при чем. Поэтому молчащие и тем более поддерживающие должны отвечать за это, в том числе - мировым осуждением. И я считаю его совершенно справедливым", - заявил Святослав Вакарчук.

При этом Святослав Вакарчук заявил, что есть российские деятели исскуства и спортсмены, которые выступают против войны. Они помогают Украине не только словом, но волонтерят и собирают деньги для беженцев, а также для ВСУ. Потому, если они искренне хотят победы Украины, то не стоит и их считать своими врагами.

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