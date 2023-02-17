Звезда "Танців з зірками" отметила, что многие врачи разводили руками и поначалу не могли установить ей точный диагноз.

Участница "Танців з зірками" хореограф Юлия Сахневич в разных сезонах была партнершей актера Павла Вишнякова, ведущего Даниэля Салема, рэпера Позитива. Последние полгода ее здоровье ухудшилось и она начала лечиться после установленного диагноза. Деталями танцовщица поделилась у себя в Инстаграм.

По словам Юлии Сахневич, у нее диагностировали кропивницу (при обострении заболевания ее тело покрывается зудящими пятнами), которая перешла в хроническую стадию. Все это время она пыталась найти причину возникновения болезни, но врачи не дали ей точного ответа.

"Мои последние полгода были совсем не такие мимишные, как эта милая фотка… Мне пришлось бороться с собой и своим телом, пытаться побороть темный лес аллергологии. Я довела свой организм до хронической крапивницы после третьего рецидива Квинке, получила длительное лечение и поиск причины — куча лекарств и гормональных препаратов!" – поделилась артистка.

Юлия Сахневич добавила, что за это время у нее произошла переоценка всего происходящего. Сейчас хореограф старается восстановить силы и здоровье.

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