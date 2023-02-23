Актер и телеведущий Антон Мухарский сообщил, что нельзя в Украине национальную составляющую убирать на второй план.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«В ближайшее время мы должны определиться, в какой стране мы хотим жить. Конечно, это произойдет после нашей победы, но победа – превыше всего. Это базовая категория, после которой мы уже можем задумываться над тем, каким будет наше государство. Но уже задумываться нужно», – сообщил Антон Мухарский.

По словам гостями программы, уже сейчас украинский народ должен строить проекцию будущего и окончательно решать, какую же мы хотим видеть Украину после войны. Как отметил Антон Мухарский, это может быть национальное государство, построенное по принципам единой нации, единого языка и единой церкви.

«Или это будет такое демократическое государство, где национальное будет устранено на второй план. Но в этом я вижу катастрофическую экзистенциальную опасность для будущего Украины», - заявил Антон Мухарский.

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