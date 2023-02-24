Ровно год назад жизнь каждого из нас изменилась. Ночью мы проснулись от звуков сирен, взрывов и тревожных звонков родственников о том, что началась война. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Несмотря на то, что артисты пытаются держать лицо на публике, у них, как и у каждого из нас, много переживаний и историй. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился в Инстаграм, что ему больше всего запомнилось за этот год.

Кулинар опубликовал видео, на котором передал все эмоции, которые прочувствовал 24 февраля 2022 года. Тогда Эктор Хименес Браво проснулся и поднял телефон, с кучей сообщений и новостей о том, что россия вторглась на територрию Украины.

"Весь этот год я неустанно говорю: горжусь, люблю, поддерживаю… Поверьте, я очень верю в то, что я говорю. Это не первая моя война. Но эта… Это страшная война. Ибо нечестная. Ибо они недостойны противники, здесь нет справедливости, все эти дети из Бучи, Ворзеля, все собачки и котики, погибшие от их рук или от страха или холода и голода. Все семьи, все партизаны, все храбрецы, добровольцы, трошники, все простые люди и военные, что поверьте, с гордостью выполняют свой долг — это все цена Свободы", - поделился своими ощущениями Эктор.

Эктор Хименес Браво признался, что устал от войны и ему часто хочется просто побыть простым человеком, жить как год назад. Но потом он вспоминает, как тяжело нашим защитникам, насколько они устали и вся его усталость сразу исчезает. Кроме того, ему сил дает уверенность в том, что Украина обязательно победит.

"Шел 9 год войны россии против суверенности, независимости и идентичности Украины. И в этом году войне придет конец. Наступит победа Украины", - добавил кулинар.

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