Эктор Хименес Браво предложил приготовить быстрый и простой завтрак - омлет в лаваше с помидорами, мясом и сыром.

Приготовить вкусный завтрак из яиц - очень легко. Например, омлет - прекрасное начало дня, ведь он очень богат белками, которые нам так необходимы. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво показал рецепт быстрого завтрака из яиц.

Эктор Хименес Браво предложил приготовить быстрый и простой завтрак - омлет в лаваше с помидорами, мясом и сыром. Получается очень вкусно и сытно. Сыр и мясо можно добавлять любое. Этот омлет готовится просто, займет лишь 5 минут вашего времени.

Для омлета возьмите:

2 шт. - яйцо куриное

1 шт. - лаваш

соль по вкусу

сливочное масло для жарки

сыр несколько кусочков

помидор

любое варенное мясо или колбаса

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Разбейте в миску яйца, подсолите их и взбейте ручным венчиком. На сковородку положите кусочек сливочного масла. Потом вылейте взбитую яичную массу.

2. Сверху сразу накрыть круглым лавашем. Жарить омлет 2-3 минуты.

3. Затем омлет с лавашем перевернуть. Положите порезанный тонко помидор, мясо и выложите сыр. Сложить омлет пополам. Обжарить его с двух сторон по 1-2 минуты.

4.Разрежте на кусочки и подавайте к столу.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.