Приготовить вкусный завтрак из яиц - очень легко. Например, омлет - прекрасное начало дня, ведь он очень богат белками, которые нам так необходимы. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво показал рецепт быстрого завтрака из яиц.
Эктор Хименес Браво предложил приготовить быстрый и простой завтрак - омлет в лаваше с помидорами, мясом и сыром. Получается очень вкусно и сытно. Сыр и мясо можно добавлять любое. Этот омлет готовится просто, займет лишь 5 минут вашего времени.
Для омлета возьмите:
- 2 шт. - яйцо куриное
- 1 шт. - лаваш
- соль по вкусу
- сливочное масло для жарки
- сыр несколько кусочков
- помидор
- любое варенное мясо или колбаса
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Пошаговый рецепт приготовления:
1. Разбейте в миску яйца, подсолите их и взбейте ручным венчиком. На сковородку положите кусочек сливочного масла. Потом вылейте взбитую яичную массу.
2. Сверху сразу накрыть круглым лавашем. Жарить омлет 2-3 минуты.
3. Затем омлет с лавашем перевернуть. Положите порезанный тонко помидор, мясо и выложите сыр. Сложить омлет пополам. Обжарить его с двух сторон по 1-2 минуты.
4.Разрежте на кусочки и подавайте к столу.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.