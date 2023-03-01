На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, какие асаны помогут избавиться от стресса.

"Кто хоть раз занимался йогой, знает, что это один из лучших способов отвлечься от тревожных мыслей, дел и просто посвятить время себе. Асаны - своего рода успокоительное для тела и души. Предлагаю несколько позиций из йоги", - пишет Марина Боржемская.

1. Поза ребенка (асана для растяжки мышц бедер, расслабления всего тела). Станьте на колени так, чтобы они были сведены вместе, стопы касаются друг друга. Опустите таз на пятки. Глубоко дышите. На выдохе опустите корпус на колени, руки вытяните вперед, касаясь ладонями пола. Тазом тянитесь до пяток. Выполняйте 1-2 мин.

2. Поза дерева (асана для развития баланса, а также укрепления коленных суставов). Станьте ровно, медленно поднимите руки вверх и соедините ладони над головой. Расслабьте плечи. Поднимите правую ногу, согните в колене, а стопу расположите на внутренней части бедра. Пальцы ноги направлены вниз. А колено – четко в сторону. Зафиксируйте позицию.

3. Поза верблюда (асана для вытягивания позвоночника, укрепления мышц бедер, растяжки шеи). Встаньте на колени, чтобы бедра и голени образовали прямой угол. Осторожно прогните спину назад, обхватив ладонями стопы. Голову медленно откиньте назад. Сведите лопатки. Старайтесь растягивать весь позвоночник. Через 1 мин закончите высполнение.

4. Поза кошки-коровы (асана для растяжки позвоночника и расслабления тела). Встаньте на колени, руки ровные – как во время выполнения планки. Глубоко вдохните, а при выдохе прогните спину внутрь, расправив грудную клетку. Голову при этом поднимите вверх. Грудь, солнечное сплетение и живот направлены вниз. Зафиксируйтесь. Продолжайте глубоко дышать. На выдохе выгните спину дугой – в позу коровы. Повторите.

5. Поза собаки мордой вниз (асана для растяжки позвоночника, стабилизации кровообращения). Встаньте на колени, ладони отведите немного вперед. Зафиксируйтесь пальцами рук и ног. Оттолкните таз назад, полностью выпрямите ноги. Линия позвоночника при этом – ровная. Взгляд направлен вниз. Раскройте грудную клетку, сводя лопатки. Старайтесь не отрывать стопы от пола. Выполняйте несколько минут.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.