Пропаганда рф заявляла, что он вместе с мэром москвы Сергеем Собяниным примет участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии столичного метрополитена.
Однако, как оказалось, на самом деле Путин остался в одном из своих бункеров, и к ожидающим рабочим пришел только телевизор с его изображением. Этот момент решила высмеять телеведущая Маша Ефросинина, напомнив, что у нас люди не боятся выходить на улицу, а президент поддерживает людей - для этого не надо телевизор.
«Путин вчера открывал большую кольцевую ветку московского метро. Строителям подземки вместо живого президента завезли телевизор на колесиках. Подземелье, которым руководит телевизор» - высказалась ведущая.
Ранее мы писали, телеведущая поделилась забавным видео, однако перепугала украинцев болезненной худощавостью.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Артист похвастался, что сбежал из Украины, потому что имеет право на классную и комфортную жизнь: "Я свободный человек"
Страшное ДТП в Киеве, от авто мало что осталось: "На скорости 210 км/ч влетел в…"
8 марта и Пасха: украинцам дали окончательный ответ, кто может рассчитывать на выходной
Звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочками: "Я помню, когда он ушел..."
Напомним, "Всех предать и улыбаться": запроданка Лорак показала кадры из нового клипа и разочаровала украинцев.
Как сообщала Politeka, "Теперь поезжай к Кремлю": Великий из "Квартал 95" насмешил образом "дяди Сережи", который уничтожил самолет в Беларуси.
Также Politeka писала, что Солистка "KAZKA" Зарицкая намекнула на свадьбу с бойфрендом и поделилась личным: "Нужно сделать так, чтобы нашим детям...".