Диктатор, настолько опасается за свою жизнь, что не рискует выходить на улицу, чтобы встретиться со своими гражданами.

Пропаганда рф заявляла, что он вместе с мэром москвы Сергеем Собяниным примет участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии столичного метрополитена.

Однако, как оказалось, на самом деле Путин остался в одном из своих бункеров, и к ожидающим рабочим пришел только телевизор с его изображением. Этот момент решила высмеять телеведущая Маша Ефросинина, напомнив, что у нас люди не боятся выходить на улицу, а президент поддерживает людей - для этого не надо телевизор.

«Путин вчера открывал большую кольцевую ветку московского метро. Строителям подземки вместо живого президента завезли телевизор на колесиках. Подземелье, которым руководит телевизор» - высказалась ведущая.

Ранее мы писали, телеведущая поделилась забавным видео, однако перепугала украинцев болезненной худощавостью.

Напомним, "Всех предать и улыбаться": запроданка Лорак показала кадры из нового клипа и разочаровала украинцев.

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