На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала о важных нюансах питания для тех, кто тренируется.
"Чтобы ваша тренировка была максимально эффективной и полноценной, нужна энергия. Именно поэтому прием пищи перед занятием спортом обязателен. Однако обратите внимание, что питаться нужно не менее чем за 1,5-2 часа до тренировки, чтобы еда успела усвоиться и вас не беспокоило чувство тяжести", — пишет Марина Боржемская.
Если вы запланировали тренировку с утра, то завтракать все равно стоит, хотя бы легонько. Можно приготовить овсянку с орехами/фруктами/сухофруктами или тост из цельнозернового хлеба (например, авокадо, яйцом пашот, красной рыбой), омлет и т.д.
Утром можете попробовать тренироваться на голодный желудок, но при условии, что не чувствуете дискомфорт.
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Перед тренировкой в обед или вечером нужно хорошо поесть. Лучше всего – за 3 часа. Это может быть: мясо индейки или куриное филе с салатом, заправленным оливковым маслом, рис или гречка с мясом или запеченной рыбой, тушеные овощи.
"Если же вы не успели полноценно поесть перед занятием спортом, постарайтесь хотя бы за полчаса до этого употребить греческий йогурт с фруктами или ягодами, съесть фрукт, протеиновый батончик или другой перекус, обогащенный углеводами", - советует тренер "Зважені та щасливі".
Кроме того, не забывайте пить воду: как во время тренировки, так и в течение всего дня, чтобы поддерживать оптимальный водный баланс организма.
Также Марина Боржемская подчеркнула, что следует избегать перед тренировкой алкоголя, слишком жирных продуктов, значительного количества кофеина, газированных напитков, выпечки, сахара, продуктов с очень большим количеством клетчатки.
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.