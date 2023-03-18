Анатолий Анатолич подчеркнул, что поддерживает любое проявление творчества, но только когда оно не превращается в шароварщину.

В сети стала вирусной песня "Гопак", где автор поет о косах и вышиванках. Но не все украинцы оценили такой трек – исполнительницу обвиняют в шароварщине. Такого же мнения придерживается телеведущий Анатолий Анатолич. Об этом он рассказал в Инстаграм-Сториз.

В треке "Гопак" Юлия Лущинская предстала в красных одеждах с вышивкой, с венчиком и длинными косами. Исполнительница использовалась в основном такими фразами, как: "вишиванку одягла", "танцюю гопака", "коси заплела", "гарна українка я" и другие.

Большому количеству пользователей сети песня напомнила сборник стереотипов об украинцах, что можно описать одним словом – шароварщина.

Анатолий Анатолич подчеркнул, что поддерживает любое проявление творчества, но только когда оно не превращается в шароварщину.

"Любое творчество заслуживает на жизнь. Потому пусть все поют, но я хотел сказать о другом. Мне кажется, что современная украинская культура должна отходить о шароварщины такой. То есть партиотизм - это круто, но давайте отказываться от: " я танцую гопака". Это мое пожелание и совет. Хотя песня может и неплохая", - поделился своими мыслями Анатолий Анатолич.

Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".