Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры из новой фотосессии, на которых предстала в красивом наряде, но местами не в самом привлекательном виде.

По словам Наталки, она не стесняется своих неудачных снимков, которых во время фотосессий может быть много. Однако актриса уверяет, что она нравится себе почти на всех фото и не боится показывать себя разной, а не только на красивых отретушированных фото.

К слову, на кадрах из новой фотосессии Денисенко появилась в коротком белом платье, которое подчеркнуло стройную фигуру. А на ее голове видно стильную светлую шляпку, украшенную бусинами, под которой распущенные волосы, а на ее лице легкий макияж и разные эмоции.

В подписи к публикации Наталка написала: "В наших реалиях очень важно не потерять себя, не потерять свой путь, не потерять критическое мышление (если оно обычно). Ибо красивая пропаганда соцсетей может и навредить нашей психике. Это касается и "срачей", которые все подхватывают со скоростью света! Отлично становиться "лучшей версией себя" как внешнее, так и внутреннее, но не "как кто-то", а как ТЫ! Потому что скоро победа, и если строить красивую страну, то нужно начинать со своей красоты. Согласны?".

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