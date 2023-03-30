Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая стала "Мисс Украиной Вселенной". После этого звезда участвовала в "Мисс Мира", но достичь успеха на конкурсе ей не удалось. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Анна сменила более 10 стран для жизни, но вернулась в Украину и даже перешла на украинский язык.
Не забывает Неплях и об Инстаграм, где делится с фанатами не только фотосетами, но и личными кадрами. А в этот раз Анна показала фотографии, где позировала возле цветущего дерева. Как можно понять, Неплях сейчас находится в Японии.
"Извините, была без связи, стала гейшей…", - написала Неплях в публикации.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Потрясающе красивые глаза";
"Ваш образ на 100%. Япония вам очень подходит";
"Япония Вам явно подходит))";
"Потрясающе красивые глаза";
"А Боже как хороша!!!!!".
А до этого Неплях опубликовала поздравление на 8 марта. Звезда также добавила фотосет, где позировала в платье с разрезом.
"Боже, как я счастлива родиться женщиной!. Сильной или слабой, эмоциональной или бездушной, яркой или никакой, - сегодня я могу уверенно сказать, что люблю себя любой и не желаю кому-то доказывать и за что-то бороться", - написала Неплях.
Напомним, Мисс Украина-Вселенная Неплях после путешествия в Европе объявилась среди сакур в Японии
А еще Politeka сообщала, что Мисс Украина-Вселенная Неплях спровоцировала споры по поводу своей фигуры
Также Politeka писала, что Мисс Украина-Вселенная Неплях в белом костюме и парике изменилась до неузнаваемости