В этот раз у себя в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить краффины с пастой пралине.
Для опары берем:
- 300 мл молока
- 20 г сахара
- 15 г свежих прессованных дрожжей
- 150 г муки
Для теста:
- опара
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 5 г соли
- 500 г муки
- 100 г размягченного сливочного масла 82%
Для начинки:
- 200 г пасты пралине
- 100 г сливочного масла 82%
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Сперва приготовьте опару. Смешайте теплое молоко и дрожжи, добавьте сахар, туда же просейте муку через сито. Перемешайте, накройте и оставьте подходить в теплом месте без сквозняков на 1 час.
Потом перемешайте опару, смешайте ее с яйцами, сахаром и мукой, просеянной через сито. Добавьте соль и замесите тесто. Добавьте сливочное масло и снова перемешайте. Накройте и оставьте подходить в теплое место без сквозняков на 1,5 часа.
Чтобы приготовить начинку просто смешайте пасту пралине с маслом и взбейте блендером до пышной массы.
Смажьте руки и стол растительным маслом. Разделите тесто на 6 частей. Раскатайте по очереди каждый кусочек в прямоугольник толщиной 3 мм. Смажьте каждый кусочек равномерным слоем начинки. Заверните тесто с начинкой в рулет. Разрежьте рулет вдоль по центру, не дорезая до края несколько сантиметров. Заверните наружу половинку разрезанного рулета в виде "улитки". Затем заверните вторую половинку таким же образом и поместите сверху на первую. Сформируйте так же еще 5 краффинов (чтобы посмотреть видеоинструкцию, пролистайте вниз).
Переложите краффины в формы для выпечки. Оставьте их при комнатной температуре подходить на 1 час, накрыв полотенцем или пищевой пленкой. Поставьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Задекорируйте краффины сахарной пудрой.
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