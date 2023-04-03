Миша Крупин, украинский музыкант и лидер группы "Коррупция", решил отдать свою любимую гитару, которую подарила ему бабушка на 40-летие, на благотворительный аукцион в Киеве, чтобы помочь украинским защитникам. На концерте, прошедшем в Boho Yosai, группа провела особый благотворительный аукцион, на котором было собрано 140 тысяч гривен.

Деньги будут использованы для покупки пикапа для защитников, которые сейчас воюют на запорожском направлении.

Несмотря на то, что гитара была очень дорогой для Миши, он без колебаний решил отдать ее на аукцион, считая, что жизнь украинских солдат гораздо ценнее. Гитара была с Мишей на протяжении всего его первого большого тура, и он очень дорожил ею. Однако он не стал держать ее при себе, понимая, что она может быть продана на аукционе за значительную сумму, которая поможет украинским защитникам.

"Я мечтал об этой гитаре, ведь она очень легкая, так что бабушка, которая, собственно, еще с детства больше всего поддерживала все мои музыкальные начинания, подарила ее мне. Эта гитара, кстати, со мной объездила всю Украину! Но на самом деле гитары сейчас – это просто ничто по сравнению с жизнью наших ребят. " - поделился артист.

Миша Крупин надеется, что после Победы он сможет выкупить свою гитару обратно.

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