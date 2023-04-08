Артем Пивоваров выложил видео для тех, кто все еще обвиняет его в использовании фонограммы.

Украинский артист Артем Пивоваров дает благотворительные концерты, где не только поет свои хиты, а й общается с поклонниками. На одном из концертом на камеру попало, как знаменитость спел в дуэте с маленьким мальчиком. Милое видео артист опубликовал на своей странице в Инстаграм.

В частности, Артем Пивоваров позвал к себе на сцену ребенка с украинским флагом, которым той размахивал. Мальчика усадили на музыкальную колонку, где он счастливо улыбался и с восторгом смотрел на зрителей. Знаменитый артист находился рядом с ним - сначала сам пел строчки, а потом давал спеть строчки своему маленькому фанату.

Как признался Артем Пивоваров, это видео он выложил для тех, кто все еще обвиняет его в использовании фонограммы.

"Говорят все концерты под фонограмму", - подписал видео музыкат.

В комментариях пользователи сети не только умилились видео, а й поддержали артиста, отметив, что никогда не видели, чтобы тот использовал фонограмму:

"Да пусть говорят, кому нужно тот знает фонограмма", "Такие люди либо не были у тебя еще ни разу на концерте, либо как были, то весь концерт сидели в телефоне, что не могут различить где фонограмма, а где живая музыка", "У них явно проблемы со слухом!", "А теперь будут говорить, что только этот концерт был без фонограммы".

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.

Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.