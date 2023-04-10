В этот раз на своей странице в Instagram Марина Боржемская дала три рецепта простых и вкусных блюд для пасхального стола.

1. Рулеты из куриного филе с курагой и миндалем.

Берем следующие ингредиенты: куриное филе (4 шт.), сушеный миндаль (50 г), курага (50-70 г), сыр (100 г), соль и перец.

Залейте курагу кипятком и дайте настояться. Миндаль измельчите ножом. В курином филе сделайте вертикальный надрез с более твердой стороны. Отбейте мясо кухонным молотком, добавьте специи. Сыр натрите на мелкой терке. Замоченную курагу измельчите в блендере. Выложите на филе орехи, пюре кураги и сыр. Скрутите рулеты. Выложите в форму для запекания и поставьте в духовку на 40-50 мин при температуре 220. Разрежьте рулеты на ломтики.

2. Запеченная индейка, которая станет прекрасной альтернативой буженине.

Нам понадобятся: филе индейки (500-600 г), сушеный розмарин (2-3 пучка), чеснок (2 зубчика), специи (паприка, карри, морская соль, перец), оливковое масло.

Филе индейки хорошо промойте и разрежьте на кусочки, посолите, добавьте розмарин, специи, измельченный чеснок, оливковое масло. Перемешайте в миске, накройте пищевой пленкой и оставьте на 30 минут. Снова перемешайте филе индейки и выложите в рукав для запекания, предварительно завязав один конец. Влейте воду. Завяжите другой конец рукава, а сверху сделайте несколько проколов ножом. Отправьте в духовку запекаться при температуре 180 градусов на 1 час. В конце разрежьте рукав и оставьте в духовке еще несколько минут.

3. Закуска из огурцов и сыра.

Берем огурцы (3 шт.), твердый сыр (200 г), творог (250 г), натуральный йогурт (300 г), зелень, чеснок, перец.

Смешайте творог, йогурт, измельченную зелень, тертый чеснок, перец. Огурцы промойте и нарежьте длинными тонкими пластинами. На пластинки огурца выложите творожную массу, а сверху посыпьте натертым сыром. Заверните огурец, чтобы образовался ролл, и закрепите зубочисткой.

Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.

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