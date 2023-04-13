Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, которая была участницей "Холостяка" с Михаилом Заливако. Девушке удалось победить и после проекта пара провстречалась более года, но после полномасштабного вторжения стало известно о разрыве избранников. Зато Богдан стала успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев. Не забывает Богдан и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Богдан показала себя в ванной и рассказала о болезни.

"Доброе утро. Как я и думала, что после вчерашнего дня заболею", - написала Анна в публикации.

А до этого Богдан рассказала о пережитом начале вторжения. Звезда также добавила фото, где была в свитере с закрытым горлом.

"24.02.2022 эту дату запомним на всю жизнь Этот день вижу постоянно как на яви, и помню все до деталей. Как все происходило, какие были мои действия, какие были новости, помню свои происходящие чувства. Поначалу, первые 5 минут я не могла говорить, я звонила маме и в трубку молчала, было сильно чувство страха", - написала Анна.

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