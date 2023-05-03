Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем в Инстаграм поделился типичными буднями военнослужащих. Много времени у него занимает дорога, поэтому он решил показать, как иногда хорошо себе поднять настроение для будущей успешной работы.

Ранее Даниэль уже рассказывал, что в Ливане он служил в армии, где был штурмовиком и сейчас его опыт и навыки очень пригодились на передовой. Салем является старшим разведчиком ВСУ, служит на Южном направлении фронта.

«Всем хорошего дня, любите себя такими как вы есть» - написал мужчина под видео.

В сети поддержали Салема:

«Потому что вы Герои; Дай Бог Вам крепкого здоровья, выдержки и Победы!; Вы Классные🔥; Славик не толстый, он в меру упитанный); ну то видно, кого любят и вкусненько кормят; Вы лучшие; ️Благодаря вам у нас есть сегодня; Умные, потому что с чувством юмора! Вы лучшие!».

«Делай, что делаешь и будь что будет» - также написал Даниэль под кадрами с товарищами. Он не раскрывает, какую должность занимает на службе, также не называя размер своей зарплаты, чтобы не раскрывать какие-либо детали.

При этом Салем не раз напоминал: забывать о тех, кто на фронте, нельзя и надо делать все для победы. Артист также оставил свой бизнес и решил посвятить себя именно военному делу на данный момент.

Также сообщалось, что звезда "Голос страны" Даниэль Салем получил тяжелую травму на фронте.

Кроме того, сообщалось, что Даниэль Салем показал эмоциональные кадры.

Также Politeka.net писала, что Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения России.