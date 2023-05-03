Украина уже три недели не сбивает самолеты, но авиация оккупантов наносит удары.

Причину объяснил военный эксперт Олег Жданов на своем Ютуб-канале.

"Проблема в том, что рф меняет тактику применения авиации. Их самолеты не заходят даже на кабрирование наших позиций - когда они подлетали максимально близко и обстреливали наши позиции.

Теперь они активно сбрасывают планирующие бомбы с большой дистанции и не попадают в зону действия нашего ПВО. Тем более что на линии фронта работает тактическое ПВО, которое имеет самоходную базу и броневую защиту. Но дальность ее действия 5-7 км, в лучшем случае 10.

Российский истребитель-бомбардировщик за 20 км до линии фронта сбрасывает планирующую бомбу, она может перелететь за 50 км. Самолет тут же разворачивается и уходит из зоны поражения нашей ПВО. Средний дальности ПВО стоит чуть дальше", - объяснил Олег Жданов.

Добавим, тем временем стало известно, что россияне сбежали с некоторых позиций в Бахмуте.

«В бой постоянно бросаются новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город под контроль противнику не удается. На отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции», - сообщал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

Как Politeka сообщала, в Германии "раскусили" все угрозы рф, красных линий больше нет.

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