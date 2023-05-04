В Краснодарском крае рф минувшей ночью загорелся резервуар нефтезавода.
В этот раз пожар вспыхнул на Ильинском НПЗ. Пропагандистские СМИ утверждают, что причиной пожара стала атака беспилотника.
Напомним, что ранее сильнейший пожар произошел на нефтебазе в российском порту Тамань. Столб черного огня было видно аж из оккупированного Крыма.
29 апреля «бавовна» произошла на нефтебазе, расположенной между Казачьей и Камышевой бухтами в оккупированном Севастополе.
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Эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко, комментируя пожар, сообщал, что эта нефтебаза принадлежит Черноморскому флоту РФ.
По его словам, таких нефтебаз в Севастополе еще не менее трех.
«Уверенно продвигаемся вглубь»,
«Минздрав предупреждает. Курение - это яд»,
«Хватит курить»,
«Я думаю, подготовка к контрнаступлению. Так что до конца мая оно точно будет, скорее даже к середине. Не будем загадывать. Без топлива - ух, как отразят наступление»,
«Ну молодцы же, молодцы когда захотят сделать утро прекрасным», - комментируют в Сети кадры пожара на Ильинском НПЗ.
Напомним, что минувшей ночью россияне атаковали Киев ракетами и дронами - все ли удалось сбить.