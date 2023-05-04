Елизавета Глинская рассказала, как приготовить нугу с малиной, миндалем и фисташкой.

"Нуга... А вы уже пробовали? Тягучая сладкая масса с большим количеством орехов, которую добавляют в конфеты, шоколадные батончики", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты (в расчете на форму 25х12 см):

400 гр сахарной пудры

100 мл воды

150 гр сиропа глюкозы или меда

2 белка

400 гр сырого миндаля

100 гр фисташки

20 гр сублимированной малины

цедра одного апельсина

Сперва нужно подготвить миндаль. Заливаем орех кипятком на 3 минуты. Затем сливаем воду и заливаем на несколько минут холодной водой, снова сливаем. Снимаем с миндаля кожуру и отправляем обжариваться в духовку, разогретую до 170 градусов, на 12-15 минут.

Чтобы приготовить массу для нуги, отправляем в сотейник воду, сироп глюкозы или мед, сахарную пудру и варим до температуры 137-138°С. Помешивать сироп не нужно.

Когда сироп достигнет температуры 110°С, отдельно начинаем взбивать белки насадкой «Венчик» на средних оборотах. Когда сироп прогреется до 137-138 градусов, выливаем его во взбивающийся белок. Добавляем цедру апельсина и продолжаем вбивать. Когда масса начинает становится матовой, ставим насадку «Весло» («Лепесток») и вмешиваем миндаль, фисташку, малину.

Елизавета Глинская использует металлическую рамку 25х12 см, промазывает ее изнутри растительным маслом и ставит на противень, застеленный пищевой пленкой. В такую форму выкладываем нугу и ставим в холодильник на 5-6 часов. Потом достаньте нугу из формы и нарежьте на брусочки.

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