Елизавета Глинская рассказала, как приготовить нугу с малиной, миндалем и фисташкой.
"Нуга... А вы уже пробовали? Тягучая сладкая масса с большим количеством орехов, которую добавляют в конфеты, шоколадные батончики", — пишет звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты (в расчете на форму 25х12 см):
- 400 гр сахарной пудры
- 100 мл воды
- 150 гр сиропа глюкозы или меда
- 2 белка
- 400 гр сырого миндаля
- 100 гр фисташки
- 20 гр сублимированной малины
- цедра одного апельсина
Сперва нужно подготвить миндаль. Заливаем орех кипятком на 3 минуты. Затем сливаем воду и заливаем на несколько минут холодной водой, снова сливаем. Снимаем с миндаля кожуру и отправляем обжариваться в духовку, разогретую до 170 градусов, на 12-15 минут.
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Взрывы в Киеве, улицы усеяны обломками дронов: вот почему надо срочно идти в укрытие
Настя Каменских и другие отреагировали на признание Потапа: "Боже, какое же…"
ФСБ эпично опозорились с "атакой дронов" на Кремль: раскрыт замысел Путина
Комендантский час вводят почти на трое суток: срочное предупреждение, кого коснется
Чтобы приготовить массу для нуги, отправляем в сотейник воду, сироп глюкозы или мед, сахарную пудру и варим до температуры 137-138°С. Помешивать сироп не нужно.
Когда сироп достигнет температуры 110°С, отдельно начинаем взбивать белки насадкой «Венчик» на средних оборотах. Когда сироп прогреется до 137-138 градусов, выливаем его во взбивающийся белок. Добавляем цедру апельсина и продолжаем вбивать. Когда масса начинает становится матовой, ставим насадку «Весло» («Лепесток») и вмешиваем миндаль, фисташку, малину.
Елизавета Глинская использует металлическую рамку 25х12 см, промазывает ее изнутри растительным маслом и ставит на противень, застеленный пищевой пленкой. В такую форму выкладываем нугу и ставим в холодильник на 5-6 часов. Потом достаньте нугу из формы и нарежьте на брусочки.
Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.