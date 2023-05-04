Оккупационные войска рф в предвкушении контрнаступления Вооруженных сил Украины, но пока защитники не могут идти в наступление.

Украинское контрнаступление задержалось не только из-за медленных поставок вооружения. К сожалению, сюрпризом оказалась и погода. Непрерывные дощи превратили дороги на фронте в непроходимое болото для тяжелой техники.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал в эфире для "24 Канала", в каких числах ВСУ смогут направить танки в наступление.

По словам военного эксперта, ВСУ все еще не начали наступление. Украинские защитники не могут его начать действительно из-за погодных условий.

"Погода не дает, реально тяжелая техника не пойдет по той грязи, которая еще не подсохла. Подсыхать еще несколько дней до выходных, а может еще больше. То есть, точно до 9-10 мая. Раньше техника просто не сможет двигаться и будет застревать в этой грязи", - объяснил Роман Свитан.

Роман Свитан также отметил, что ВСУ сейчас только начали выжигать нефтебазы рф, чтобы им не было, где заправить танки. Потому далее начнется отработка по дальним базам с топливом.

К тому же украинские бойцы проводят контратаки, ведут позиционную войну в районе Бахмута. Такми образом там бойцы улучшают свои позиции. Такое же движение идет в Угледаре и Авдеевке.

Но говорить о том, что уже началось контрнаступление ВСУ - преждевременно.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

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