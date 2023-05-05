В этот раз на своей странице рецептов в Instagram Марина Боржемская рассказала, как приготовить куриное суфле с овощами.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- куриное филе – 650 г
- яйца – 2 шт.
- молоко 2,5% - 100 г
- брокколи - 150 г
- помидоры – 200 г
- лук репчатый – 70 г
- соль, перец, сухие травы
Делаем фарш из филе и лука. Взбиваем его в блендере с яйцами и молоком. Добавляем соль, перец и специи по вкусу.
Выкладываем фарш в форму, а сверху соцветия брокколи и разрезанные помидоры. Можно еще немного сверху посолить. Запекаем суфле при 180 градусах 25-30 минут.
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Ранее Марина Боржемская предлагала приготовить рубленые котлеты с грибами. На 10-12 котлеток берем:
- 10 г оливкового масла
- 130 г лука
- 200 г шампиньонов
- 500 г куриного филе
- 1 яйцо
- 20 г зеленого лука
- 10 г укропа
- 30 г муки
- соль, перец, чесночный порошок, копченая паприка
На растительном масле обжариваем лук. Добавляем порезанные шампиньоны, убавляем огонь, накрываем крышкой и тушим, чтобы жидкость испарилась.
Куриное филе нарезаем на мелкие кусочки. В миске смешиваем измельченное мясо с обжаренными луком и шампиньонами, добавляем яйцо и мелко нарезанную зелень. Всыпаем муку, соль, перец и любимые приправы по вкусу, хорошо перемешиваем.
На разогретую сковороду с небольшим количеством масла с помощью столовой ложки выкладываем и формируем котлеты (1 котлета ~ 1,5 столовой ложки фарша). Жарим по 5-7 минут с каждой стороны на среднем огне до румяной корочки.
Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.