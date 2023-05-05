В этот раз на своей странице рецептов в Instagram Марина Боржемская рассказала, как приготовить куриное суфле с овощами.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриное филе – 650 г

яйца – 2 шт.

молоко 2,5% - 100 г

брокколи - 150 г

помидоры – 200 г

лук репчатый – 70 г

соль, перец, сухие травы

Делаем фарш из филе и лука. Взбиваем его в блендере с яйцами и молоком. Добавляем соль, перец и специи по вкусу.

Выкладываем фарш в форму, а сверху соцветия брокколи и разрезанные помидоры. Можно еще немного сверху посолить. Запекаем суфле при 180 градусах 25-30 минут.

Ранее Марина Боржемская предлагала приготовить рубленые котлеты с грибами. На 10-12 котлеток берем:

10 г оливкового масла

130 г лука

200 г шампиньонов

500 г куриного филе

1 яйцо

20 г зеленого лука

10 г укропа

30 г муки

соль, перец, чесночный порошок, копченая паприка

На растительном масле обжариваем лук. Добавляем порезанные шампиньоны, убавляем огонь, накрываем крышкой и тушим, чтобы жидкость испарилась.

Куриное филе нарезаем на мелкие кусочки. В миске смешиваем измельченное мясо с обжаренными луком и шампиньонами, добавляем яйцо и мелко нарезанную зелень. Всыпаем муку, соль, перец и любимые приправы по вкусу, хорошо перемешиваем.

На разогретую сковороду с небольшим количеством масла с помощью столовой ложки выкладываем и формируем котлеты (1 котлета ~ 1,5 столовой ложки фарша). Жарим по 5-7 минут с каждой стороны на среднем огне до румяной корочки.

Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.