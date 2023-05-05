Известный украинский телеведущий, блогер и интервьюер Анатолий Анатолич, который с начала войны остается в Украине несмотря на законное право выехать, так как он отец троих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил жуткие кадры с беспилотником посреди белого дня в Киеве.
Как оказалось, Анатолич впервые оказался в такой ситуации с начала войны, когда на прогулке в столице у него над головой летал беспилотник. Телеведущий сразу подчеркнул, что не указывает локацию, чтобы ему не писали об этом в комментариях. По словам Анатолия, это было очень страшно и шумно. В ролике слышно жутки звуки стрельбы, видимо, это ПВО сбивали дрон посреди города.
"ПВО работают. Слава Украинским Героям! Только что это происходило у меня над головой. Не показываю локацию, покажу только пару кадров себя и его. Было страшно и громко. Обломки этой хрени уже упали в одном из районов. Ненавижу "их" каждый день все сильнее. Сцикливые ничтожества. ПС для "экспертов". Я не пощу локацию, не пощу работу ПВО, я пощу свои эмоции от увиденного. Видео беспилотников над Киевом сегодня в сети. Со зданиями и локациями. Не надо мне писать", - поделился Анатолич в подписи к публикации.
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Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена:
"И мы стали свидетелями сбития беспилотников, это ужасно".
"Ужас. Так, как будто это не с нами, не в городе, а как в кино. Какое-то безумие".
"Вы показывали очень уникальный дом! Думайте!".
"Слава нашим защитникам".
"Почему не снял как сбили?".
Отметим, что через некоторое время Анатолий Анатолич удалил видео с дроном в Киеве.
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