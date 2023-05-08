Елизавета Глинская рассказала, как приготовить окрошку.

"Такой вкуснотищи вы еще не ели! Это оооооочень ВКУСНО, просто, полезно и доступно! Готовим вместе!", — советует звезда "Мастер Шеф".

Для бульона нам понадобятся такие ингредиенты:

  • 1 средняя луковица
  • 1 средняя морковь
  • 400 г куриного филе (можно использовать телятину или говядину)

Для приготовления окрошки берем:

  • 1 л куриного бульона
  • куриное мясо с бульона
  • 600 мл кефира (жирность 2,5%)
  • 150 г сметаны 15-20%
  • 200 г огурцов
  • 200 г редиса
  • 400 г картофеля
  • 3 яйца
  • укроп
  • петрушка
  • зеленый лук
  • 1 ст. л. горчицы
  • соль

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Сперва готовим бульон из курицы. Отправлем в воду лук, морковь, мясо, немного соли и ставим вариться. Отваренную курицу достаем и нарезаем кубиками. Из бульона убираем овощи.

Картофель варим в подсоленной воде и нарезаем кубиками примерно 0,5 см. Яйца варим вкрутую и нарезаем. Огурцы и редиску чистим от кожуры и тоже нарезаем мелкими кубиками. Измельчаем зелень.

Все ингредиенты соединяем в миске, заливаем бульоном, кефиром, добавляем сметану и перемешиваем. Доводим до вкуса с помощью соли и черного молотого перца, добавляем горчицу и снова перемешиваем.

Перед подачей даем окрошке охладиться — ставим ее в холодильник на несколько часов.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

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Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.