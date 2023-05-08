Елизавета Глинская рассказала, как приготовить окрошку.
"Такой вкуснотищи вы еще не ели! Это оооооочень ВКУСНО, просто, полезно и доступно! Готовим вместе!", — советует звезда "Мастер Шеф".
Для бульона нам понадобятся такие ингредиенты:
- 1 средняя луковица
- 1 средняя морковь
- 400 г куриного филе (можно использовать телятину или говядину)
Для приготовления окрошки берем:
- 1 л куриного бульона
- куриное мясо с бульона
- 600 мл кефира (жирность 2,5%)
- 150 г сметаны 15-20%
- 200 г огурцов
- 200 г редиса
- 400 г картофеля
- 3 яйца
- укроп
- петрушка
- зеленый лук
- 1 ст. л. горчицы
- соль
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Сперва готовим бульон из курицы. Отправлем в воду лук, морковь, мясо, немного соли и ставим вариться. Отваренную курицу достаем и нарезаем кубиками. Из бульона убираем овощи.
Картофель варим в подсоленной воде и нарезаем кубиками примерно 0,5 см. Яйца варим вкрутую и нарезаем. Огурцы и редиску чистим от кожуры и тоже нарезаем мелкими кубиками. Измельчаем зелень.
Все ингредиенты соединяем в миске, заливаем бульоном, кефиром, добавляем сметану и перемешиваем. Доводим до вкуса с помощью соли и черного молотого перца, добавляем горчицу и снова перемешиваем.
Перед подачей даем окрошке охладиться — ставим ее в холодильник на несколько часов.
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