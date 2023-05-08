Елизавета Глинская, победительница и бывшая судья шоу "Мастер Шеф", поделилась рецептом простого, вкусного и полезного блюда.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить окрошку.

"Такой вкуснотищи вы еще не ели! Это оооооочень ВКУСНО, просто, полезно и доступно! Готовим вместе!", — советует звезда "Мастер Шеф".

Для бульона нам понадобятся такие ингредиенты:

1 средняя луковица

1 средняя морковь

400 г куриного филе (можно использовать телятину или говядину)

Для приготовления окрошки берем:

1 л куриного бульона

куриное мясо с бульона

600 мл кефира (жирность 2,5%)

150 г сметаны 15-20%

200 г огурцов

200 г редиса

400 г картофеля

3 яйца

укроп

петрушка

зеленый лук

1 ст. л. горчицы

соль

Сперва готовим бульон из курицы. Отправлем в воду лук, морковь, мясо, немного соли и ставим вариться. Отваренную курицу достаем и нарезаем кубиками. Из бульона убираем овощи.

Картофель варим в подсоленной воде и нарезаем кубиками примерно 0,5 см. Яйца варим вкрутую и нарезаем. Огурцы и редиску чистим от кожуры и тоже нарезаем мелкими кубиками. Измельчаем зелень.

Все ингредиенты соединяем в миске, заливаем бульоном, кефиром, добавляем сметану и перемешиваем. Доводим до вкуса с помощью соли и черного молотого перца, добавляем горчицу и снова перемешиваем.

Перед подачей даем окрошке охладиться — ставим ее в холодильник на несколько часов.

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