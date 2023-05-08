"Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вареники с картошкой и грибами.
"Как насчет вареников с картошкой? Я покажу, как приготовить вкуснейшие вареники на заварном тесте. Такое тесто подойдет как для соленой, так и для сладкой начинки", — пишет звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
Для заварного теста берем:
- 350 г муки
- 200 мл молока
- 100 мл воды
- сахар - 10 г для соленой начинки или 30 г для сладкой
- 30 г сливочного масла
- щепотка соли
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская рекомендует сперва в сотейнике смешать молоко, воду, сахар, соль и сливочное масло. Ставим на огонь и доводим до кипения. Тонкой струйкой вливаем эту смесь в часть муки (200 г), постоянно перемешивая. Затем постепенно добавляем еще 150 г муки и замешиваем тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник, как советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская, на минимум 2 часа.
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Для начинки звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использует:
- 500 г картофеля
- 200 г грибов
- 2 луковицы
- 50 г сливочного масла
- 20 г растительного масла
- соль и перец
Сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит картофельное пюре с маслом, а грибы и лук нарезает кубиком и обжаривает на растительном масле. Смешиваем пюре с грибами и луком, солим и перчим по вкусу.
Тесто раскатываем, вырезаем из него круги, выкладываем начинку и залепливаем вареники. Варит "Мастер Шеф" Елизавета Глинская их в подсоленной кипящей воде – когда вареники всплывут, даем им провариться еще 1-2 минуты.
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