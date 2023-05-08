Елизавета Глинская, которая является победительницей и экс-судьей кулинарного проекта "Мастер Шеф", дала рецепт одного из любимых блюд украинцев.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вареники с картошкой и грибами.

"Как насчет вареников с картошкой? Я покажу, как приготовить вкуснейшие вареники на заварном тесте. Такое тесто подойдет как для соленой, так и для сладкой начинки", — пишет звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

Для заварного теста берем:

350 г муки

200 мл молока

100 мл воды

сахар - 10 г для соленой начинки или 30 г для сладкой

30 г сливочного масла

щепотка соли

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская рекомендует сперва в сотейнике смешать молоко, воду, сахар, соль и сливочное масло. Ставим на огонь и доводим до кипения. Тонкой струйкой вливаем эту смесь в часть муки (200 г), постоянно перемешивая. Затем постепенно добавляем еще 150 г муки и замешиваем тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник, как советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская, на минимум 2 часа.

Для начинки звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использует:

500 г картофеля

200 г грибов

2 луковицы

50 г сливочного масла

20 г растительного масла

соль и перец

Сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит картофельное пюре с маслом, а грибы и лук нарезает кубиком и обжаривает на растительном масле. Смешиваем пюре с грибами и луком, солим и перчим по вкусу.

Тесто раскатываем, вырезаем из него круги, выкладываем начинку и залепливаем вареники. Варит "Мастер Шеф" Елизавета Глинская их в подсоленной кипящей воде – когда вареники всплывут, даем им провариться еще 1-2 минуты.

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