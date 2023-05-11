Анна Саливанчук и продюсер "Квартал 95", а ныне народный депутат Александр Божков живут уже много лет вместе. Артистка старается держать личную жизнь подальше от внимания общественности, предпочитая с поклонниками обсуждать в Инстаграм другие темы.

Анна Саливанчук решила обсудить, что впервые в истории Украины 9 мая 2023 года отмечался День Европы вместо Дня победы. В поддержку Украины и на фоне скромного парада в Москве, в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Это решение Украины отмечать День Европы вместо Дня победы является символическим и подчеркивает стремление страны к европейским ценностям и единству. Однако Анна Саливанчук решила высказать свое видении ситуации:

«День Европы – то когда мы уже будем той Европой? В странах Евросоюза День Европы как символ единства и мира на континенте отмечается 9 мая. Целью такой общности, по словам французского чиновника, было создание механизма предупреждения войн, чтобы их не только "нельзя было вообразить, но и они были невозможны".

К сожалению, она возможна и длится уже для кого-то 9 лет, для кого-то 1 год 73 дня! Уж какую ночь мы не спим, наши дети страдают в укрытиях, после взрывов смотрим в окна, а у многих украинцев вообще нет окон и домов! Так когда мы будем Европой?» - возмутилась Анна Саливанчук.

В сети поделились своими переживаниями, после того, как высказалась жена продюсера "Квартал 95".

«При такой коррупции, как в Украине, очень далеко до Европы; Европой будем, когда война закончится хотя бы. Что непонятно. Что-то вы меня разочаровали своим постом;

Война длится не 1 год и 73 дня, а 9 лет… У нас забрали Крым, у нас оторвали части Донецкой и Луганской обл. Иловайский котел, Киборги или Защитники Донецкого аэропорта, бои за Дебальцево… не в 2022 году, а в 2014; Европа… больно; Европа начинается с каждого из нас в банальных повседневных вещах» - подметили поклонники Анны Саливанчук.

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