Жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко поделилась снимком мужа и обратилась к любимому. Звезда опубликовала пост в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. На фото можно увидеть мужа Тони - Арсена, который был в строгом костюме и куда-то спешил, пока его снимали.
"Веселый, добрый, умный «мужчина с характером»! Тебе сегодня 45! – прекрасный возраст, чтобы все иметь, о чем мечтал. Но, зная тебя, ты не остановишься, потому что появились новые мечты, новая цель и пути к реализации запланированного. И это я обожаю в тебе. Вперед к победе! С днем рожденья, любимый! Люблю тебя, Арсен Мирзоян", - написала жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко .
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии жене Арсена Мирзояна Тони Матвиенко:
"Тося, с именинником вас!";
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"Присоединяюсь к поздравлениям Мира и согласия вам всем";
"Искренние поздравления! Много лет в жизни и творчестве!";
"Поздравляем! Многие, многие лета!";
"Сюда больше подходит песня винни пух чем эта) Арсен, с днем рождения, многая лета, привет из Запорожья";
"Поздравляю с днем рождения! Желаю всего наилучшего";
"Искренние поздравления! Много лет в жизни и творчестве!".
Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян показал, как во время визита к военным сменил гитару на оружие
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Также Politeka писала, что жена Мирзояна Матвиенко показала звездную мать с отцом, с которым она развелась