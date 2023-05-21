Жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко обратилась к мужу в важный день.

Жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко поделилась снимком мужа и обратилась к любимому. Звезда опубликовала пост в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. На фото можно увидеть мужа Тони - Арсена, который был в строгом костюме и куда-то спешил, пока его снимали.

"Веселый, добрый, умный «мужчина с характером»! Тебе сегодня 45! – прекрасный возраст, чтобы все иметь, о чем мечтал. Но, зная тебя, ты не остановишься, потому что появились новые мечты, новая цель и пути к реализации запланированного. И это я обожаю в тебе. Вперед к победе! С днем рожденья, любимый! Люблю тебя, Арсен Мирзоян", - написала жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко .

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии жене Арсена Мирзояна Тони Матвиенко:

"Тося, с именинником вас!";

"Присоединяюсь к поздравлениям Мира и согласия вам всем";

"Искренние поздравления! Много лет в жизни и творчестве!";

"Поздравляем! Многие, многие лета!";

"Сюда больше подходит песня винни пух чем эта) Арсен, с днем рождения, многая лета, привет из Запорожья";

"Поздравляю с днем ​​рождения! Желаю всего наилучшего";

"Искренние поздравления! Много лет в жизни и творчестве!".

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