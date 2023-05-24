Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, активно волонтерила и продолжает принимать участие в разных благотворительных инициативах и сборах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила забавное видео, на котором показала, как готовит шашлыки и поделилась своим необычным рецептом.

В ролике Даша Астафьева запечатлена во дворе дома, она прямо на свежем воздухе режет лук, киви и мясо. Затем она идет на кухню и блендером перетирает в кашицу лук и киви. Потом Даша возвращается на улицу и окунает мясо в свой нехитрый маринад, а также добавляет соль и специи. К слову прямо в ролике есть строчки с описанием всех действий и ингредиентов рецепта певицы.

В подписи к публикации Даша Астафьева написала: "Вечер в хату… А ну, спрашивайте или делитесь своими крутыми рецептами, мы все здесь. Спасибо @capolya за талантливую работу". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Киви? Удивили! Придется пробовать".

"Дашуля, не перестаешь удивлять своими способностями".

"Даша, удивили. О киви даже и не подумала бы. Придется попробовать".

"Ну кто же так на ночь дразнится? Придется идти есть".

"Вкусность. Очень интересно, скоро попробуем".

"Крутой рецепт на ночь, пошла жевать капусту".

Последние новости Украины:

Напомним, "В честь освобождения БНР": Рамина Эсхакзай удивила кадром из Крыма и заинтриговала украинцев.

Как сообщала Politeka, "Всю мою жизнь рядом": Могилевская показала человека, которого называет вторым отцом.

Также Politeka писала, что "Все уже ждут": "Холостячка" Огневич в необычном месте подогрела интерес к своей премьере.