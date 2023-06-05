Известная актриса Анна Саливанчук, которая недавно получила много критики из-за последних фото в сети, высказалась о своей работе и высказалась о том, о чем мало кто задумывается. Как известно, Саливанчук уже много лет работает в театре и в последнее время часто ездит со спектаклями по украинским городам.

«Жизнь комедианта лишена пафоса. Самая важная в нем сцена. Реальность со своими болями, потерями, нищетой не имеет значения. Даже у войны нет.

У тебя может не быть дома, но театр всегда пристанище и единственный смысл существования. Как же иначе пережить потерю своего родного сына, который для государства стал героем» - загадочно заявила Саливанчук, рассказывая о своей работе.

Артистка решила подчеркнуть, что такими спектаклями, выступлениями и общением с обществом удается привлечь внимание к важным социальным вопросам, которые сейчас очень актуальны. Особенно о потере дома, близких и цели в жизни.

"Я никогда не могла понять, как можно ненавидеть кого-то, но теперь я ненавижу вас, россияне. Я просто не могу представить, насколько это тяжело для этих матерей. За что? Каждое утро я обнимаю своих детей, но другие не могут. Их больше нет...", - ранее поделилась Саливанчук после обстрела.

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